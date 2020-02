Claudia Raia sobre foto nua aos 53 anos: ‘Amo minha idade, meu corpo e toda minha história’

View this post on Instagram

Amo minha idade, meu corpo e toda minha história. Me acolhi, me aceitei e me permiti a ser quem eu sempre fui… e a minha idade… idade? Apenas um detalhe nisso! Livre, desprendida e com muita energia!!!! A vida me ensina todo dia algo lindo: seja você mesma Claudia! Quero convidar você para viver a melhor história de amor da sua vida… você com você mesma. Vamos juntas?!!