Claudia Raia posta vídeo do filho mais novo sorrindo e derrete seguidores; veja

Atriz compartilhou o momento especial com o bebê já no berço, preparado para dormir

Reprodução/Instagram/@claudiaraia

Em suas redes sociais, a atriz Claudia Raia postou uma video preparando seu filho mais novo, Luca, para dormir. No registro, a artista brinca com o bebê usando um colorido ursinho de pelúcia, e falando com a voz mais fina. Em respostas, o filhote deu um grande sorriso e demonstrou animação com o carinho da mamãe. “Todo arrumadinho para nanar”, escreveu ela na legenda. A cena derreteu os fãs que se expressaram por meio dos comentários: “Ele está cada dia mais lindinho e esperto. Dá vontade de apertar… Que Deus o abençoe!”, disse uma seguidora. “Principezinho e lindo demais!”, escreveu outra.