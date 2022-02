Claudia Raia relembra término com Jô Soares: ‘Fiquei bem mal’

Atriz, que namorou com o apresentador quando tinha 17 anos, também contou que o relacionamento começou após ele ‘salvar sua vida’

Reprodução/Globo Claudia Raia falou do relacionamento que viveu com Jô Soares



A atriz Claudia Raia contou em detalhes como foi seu relacionamento com o apresentador Jô Soares na década de 80. Na época, a artista tinha 17 anos e o comunicador 45. Eles se conheceram nos bastidores de um programa estrelado por Jô. “Eu já estava no programa dele há mais ou menos quatro ou cinco meses. Ele sempre foi muito gentil comigo, até que um dia ele viu uma pinta na minha perna e ele falou: ‘Essa pinta é o que?’. Eu disse: ‘É uma pinta, eu adoro’. Ele falou que tinha que tirar, ele já tinha tido um melanoma cancerígeno, então ele detectou, me levou no médico, doutor Drauzio Varella na época, que tirou a minha pinta”, contou Claudia no “Téte a Theo”, canal do YouTube comandado por Theodoro Cochrane.

Após essa consulta médica, a atriz, de 55 anos, se aproximou do apresentador, de 84. “Ele me salvou, ali a gente começou uma relação de amizade, eu não vislumbrava me apaixonar por ele, até porque eu era namorada de Raul Gazolla. E, de repente, eu me apaixonei pelo Jô, que é um homem espetacular, nem eu dava conta daquilo, era muito jovem, apaixonada por um homem esteticamente fora dos padrões que eu estava acostumada e 30 anos mais velho do que eu. Era mais nova que o filho dele, era bizarro”, comentou. O namoro durou alguns anos e o término não foi fácil para Claudia. “Não queria nada dele, nem sabia porque eu estava ali, estava apaixonada por ele e eu me ferrei um pouco porque foi ele quem terminou a relação comigo e fiquei bem mal.” Depois de Jô, a atriz viveu um conturbado relacionamento com o deputado federal Alexandre Frota. Atualmente, ela é casada com o ator Jarbas Homem de Mello.