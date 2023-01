Com câncer, Preta Gil fala dos efeitos da quimioterapia: ‘Sigo aqui lutando’

Cantora, que está há 20 dias em tratamento contra um câncer no intestino, disse que sua vida ‘virou do avesso’

Reprodução/Instagram/pretagil Preta Gil falou que após 20 dias de quimioterapia começou a se sentir melhor



A cantora Preta Gil falou nesta quinta-feira, 26, como está se sentindo após começar a fazer quimioterapia. A artista está há cerca de três semanas em tratamento contra o câncer e contou aos seguidores que só agora está se sentindo melhor. “Hoje é o primeiro dia depois desses 20 dias de loucura – minha vida virou do avesso –, que estou me sentindo melhor. Achei que vocês mereciam saber disso”, comentou a filha de Gilberto Gil nos stories do Instagram. “Hoje eu estou sem estar tonta. Estou fraca? Estou, mas estou bem melhor do que eu estive nesses últimos 20 dias. Eu vim aqui dizer isso para vocês porque eu amo vocês.” Preta mostrou que tem recebido muitas flores e mensagens de fãs e amigos e aproveitou a oportunidade e agradeceu “por tanto amor e carinho”. Por fim, a cantora enfatizou: “Sigo aqui lutando e vencendo”. No último dia 11 de janeiro, a artista de 48 anos anunciou nas redes sociais que foi diagnosticada com câncer no intestino. No início do ano, ela foi internada com dores abdominais e após seis dias na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, descobriu que era por causa da doença. Ao expôr o diagnóstico, Preta recebeu mensagens de apoio de vários famosos, incluindo uma declaração da atriz Carolina Dieckmann.