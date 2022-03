Com Covid-19 e do grupo de risco, José de Abreu fala sobre seu estado de saúde

Ator de ‘Um Lugar ao Sol’ tranquilizou os fãs e disse que está com sintomas leves por conta da vacina

Reprodução/Instagram/josedeabreu José de Abreu disse que está com sintomas leves da Covid-19



O ator José de Abreu falou sobre seu estado de saúde após ser diagnosticado com Covid-19. Mesmo sendo do grupo de risco por ser idoso e fumante, o artista afirmou que está bem e atribuiu isso ao fato de estar vacinado. “Dormi 12 horas com um pequeno intervalo de insônia. Sintomas fracos iguais a ontem. Tenho 75 e 3/4, grupo de risco, fumante. Graças às vacinas estou bem, não se enganem”, escreveu no Twitter. O ator, que costuma dividir opiniões ao se posicionar politicamente nas redes sociais, também agradeceu as mensagens de apoio que está recebendo dos fãs. “Obrigado mais uma vez pelos votos de melhoras. São centenas. Impossível responder a todos”, declarou nesta quarta-feira, 2. A mulher do artista, a maquiadora Carol Junger, de 24 anos, testou negativo para a Covid-19. José está no ar atualmente como Santiago na novela “Um Lugar ao Sol”, que ocupa o horário nobre da Globo. Ele já concluiu as gravações do seu personagem e está passando uma temporada em Portugal.

