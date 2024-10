Com filha doente, cantora Thaeme foge às pressas da Flórida com a família devido ao furacão

Artista teve dificuldade em encontrar um voo que levasse todos os cinco passageiros, já que o alerta de furacão havia gerado uma escassez de assentos disponíveis

Reprodução/Instagram/@thaeme Cantora Thaeme e a família estava na Flórida



Thaeme, que faz dupla com Thiago, compartilhou detalhes sobre sua experiência ao tentar escapar do furacão Milton nos Estados Unidos. “A viagem não saiu muito como planejada dessa vez.. Como tinha acabado de passar o furacão Helene, jamais pensava que passaria em seguida outro, ainda mais forte!”, escreveu em uma publicação nas redes sociais. “Tivemos dias muito felizes, mas a angústia chegou através daquele alarme no celular, o mesmo que vivemos 2 anos atrás. Em meio ao desespero fomos para outro estado, bem longe da Flórida, por segurança”, acrescentou. A artista revelou que estava bastante apreensiva com a saúde de suas filhas, especialmente com Liz, que apresentava problemas de saúde. A situação se complicou ainda mais pela dificuldade em encontrar um voo, já que o alerta de furacão havia gerado uma escassez de assentos disponíveis.

Sem um destino definido, Thaeme e sua família se dirigiram ao aeroporto, onde conseguiram embarcar em um voo para Connecticut, localizado a aproximadamente duas horas de Nova York. A cantora destacou que a situação exigiu calma e controle emocional, pois sua principal preocupação era garantir que Liz recebesse os cuidados necessários, caso precisasse de atendimento médico. Além de relatar sua experiência pessoal, Thaeme também expressou sua inquietação em relação à resposta de autoridades e especialistas em meteorologia diante da situação. Ela recordou que já havia enfrentado um furacão em 2022, o que lhe conferiu uma perspectiva mais madura e preparada para lidar com eventos climáticos adversos. A artista enfatizou a importância de manter a tranquilidade em momentos de crise e a necessidade de estar atenta às informações que circulam sobre desastres naturais.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA