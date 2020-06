Com Katy Perry e Ivete Sangalo, Parada do Orgulho LGBT+ de SP acontece online neste domingo

Foto: JOCA DUARTE/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Respeitando as regras de distanciamento social, a PARADASP AO VIVO acontece a partir das 14h em 11 canais



Mesmo com a pandemia de covid-19, a 24ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo não vai deixar de acontecer. A diferença é que, neste ano, o evento vai ser online — sob o tema “Democracia” e o slogan “Seremos o pesadelo dos que querem roubar nossa democracia”.

Respeitando as regras de distanciamento social, uma parceria da Universal Music Brasil com a Associação da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo vai realizar a PARADASP AO VIVO a partir das 14h deste domingo (14) em 11 canais.

O line-up do evento conta com apresentações de Ivete Sangalo, Paula Fernandes, As Bahias e a Cozinha Mineira, Carol Biazin, Priscila Tossan e Brunelli. O grande destaque da celebração será a presença da cantora americana Katy Perry.