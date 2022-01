Com presença de famosos, Jojo Todynho se casa com militar no Rio e diz que terá dois filhos

Convidados como a influenciadora Pequena Lo, o promoter David Brazil, a atriz Fabiana Karla e a modelo Raissa Barbosa participaram do evento

Reprodução/Twitter/@_pequenalo A cantora Jojo Todynho se casou com Lucas Souza neste sábado, 29



Vestida em um clássico vestido branco, a cantora Jojo Todynho se casou com Lucas Souza em uma cerimônia no Rio de Janeiro neste sábado, 29. Com os olhos lacrimejando, Jojo disse que não imaginava se casar. O casal está junto há cinco meses e celebrou o noivado em dezembro. “Não vivo relacionamento para a internet. Vivo relacionamento no dia a dia e quero ter dois filhos. Ele quer quatro, mas serão só dois. Eu te amo”, disse a funkeira antes de selar de vez a união. A celebração contou com a presença de famosos como a influenciadora Pequena Lo, o promoter David Brazil, a atriz Fabiana Karla e a modelo Raissa Barbosa, companheira de confinamento de Jojo em “A Fazenda 12”.

Oficial do Exército, Lucas casou de farda, para algeria de Jojo, que confessou na sexta-feira, 28, em depoimento divulgado em seu Instagram, ser “Maria Batalhão”. “Minha família tem militar. Amo militar, amo farda, sou Maria Batalhão, nunca neguei isso para ninguém. Porque homem militar é diferenciado. Deus me abençoou naquilo que eu gosto, com esse homem maravilhoso, que tem o dinheiro dele, a profissão dele… O Lucas não precisa de mim. No dia que ele precisar, estou aqui para apoiar, porque na vida é assim: um ajudando o outro”, disse.

Veja posts do casamento de Jojo: