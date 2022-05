Comediante Dave Chapelle é agredido no palco, e Chris Rock faz piada: ‘Era o Will Smith?’

Um homem pulou em cima do humorista durante uma apresentação em Los Angeles; assista

Reprodução/Twitter/Hoodville_/ABC Dave Chappelle recebeu Chris Rock no palco após ser agredido por espectador



O humorista Chris Rock fez uma piada logo após o comediante Dave Chappelle também sofrer uma agressão no palco. Durante uma apresentação no Hollywood Bowl, em Los Angeles, na noite de terça-feira, 3, um espectador invadiu o palco e pulou em cima do artista. Rapidamente, seguranças apareceram e contiveram o homem, que não teve sua identidade revelada. Ao retornar ao show, Dave, disse que foi atacado por um “homem trans”. O comentário foi visto como uma “piada”, pois o humorista vem recebendo críticas da comunidade LGBTQIA+ por fazer comentários considerados transfóbicos. Chris subiu no palco logo após a confusão e comentou: “Era o Will Smith?”. A plateia caiu na risada.

Chris já havia feito comentários sutis sobre o tapa que levou do vencedor da estatueta de Melhor Ator no Oscar 2022, mas essa foi a primeira vez que ele fez uma piada de forma direta sobre o assunto. Durante a cerimônia ao vivo, o humorista fez uma brincadeira envolvendo o fato de Jada Pinkett, que sofre de uma condição chamada alopecia, estar careca. Will foi até o palco e deu um tapa no rosto de Chris e, ao voltar para o seu lugar, disse em meio a palavrões para o humorista parar de falar sobre a mulher dele. O caso ofuscou o prêmio que Will ganhou por sua atuação em “King Richard: Criando Campeãs”. Ele se desculpou por ter agredido Chris, mas Academia de Artes e Ciências Cinematográficas parece não ter perdoado e decidiu o banir de todos os seus eventos, incluindo o Oscar, pelos próximos 10 anos.