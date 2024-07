Comediante Nego Di é detido por esquema de estelionato em loja virtual

Humorista anunciava os produtos disponíveis para venda, como aparelhos de ar-condicionado e televisores com preços abaixo do mercado

O comediante Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi detido pela Polícia Civil em Santa Catarina neste domingo (14). A prisão foi ordenada pela Justiça do Rio Grande do Sul devido a acusações de participação em um esquema de estelionato envolvendo a venda online de produtos que nunca foram entregues a cerca de 370 compradores. As investigações apontam que houve movimentações financeiras superiores a R$ 5 milhões em contas vinculadas a ele em 2022. A loja virtual “Tadizuera”, que era operada por Nego Di, funcionou entre março e julho de 2022, quando foi determinado o seu fechamento pela Justiça. O humorista anunciava os produtos disponíveis para venda, como aparelhos de ar-condicionado e televisores, em suas redes sociais, com preços abaixo do mercado.

O prejuízo estimado dos clientes lesados ultrapassa os R$ 330 mil, porém há suspeitas de que o número de vítimas seja ainda maior. Além de Nego Di, seu sócio na empresa, Anderson Boneti, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça em fevereiro de 2023, mas foi liberado dias depois. Recentemente, o comediante e sua esposa, a influenciadora digital Gabriela Sousa, foram alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul por suspeitas de lavagem de dinheiro por meio de rifas ilegais. A defesa do humorista deve se pronunciar em breve sobre as acusações.

