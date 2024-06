Confira os casais de famosos que vão passar o primeiro Dia dos Namorados juntos em 2024

Entre eles estão Sabrina Sato e Nicolas Prattes, Isabelle e Matteus, finalistas do ‘BBB 24’ e Silvia Poppovic e Álvaro Malheiros

Montagem: Instagram/@sabrinasato/@isabellenogueiraoficial/@silviapoppovic Sabrina Sato e Nicolas Prattes; Isabelle e Matteus; Silvia Poppovic e Álvaro Malheiros



Nesta quarta-feira (12) é celebrado o Dia dos Namorados. Com isso, muitos casais famosos vão celebrar a data juntos pela primeira vez. É o caso da apresentadora Silvia Poppovic, que anunciou nas redes sociais nesta terça-feira (11) que está vivendo um novo romance com o advogado Álvaro Malheiros. Em novembro de 2022, Silvia ficou viúva do médico Marcello Bronstein. Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes também não vão ficar de fora. O casal assumiu o relacionamento no carnaval deste ano. Os finalistas do “BBB 24“, Isabelle e Matteus, iniciaram o romance no final do reality e também vão comemorar a data pela primeira vez. E depois de uma separação conturbada, a apresentadora Ana Hickmann vai curtir o Dia dos Namorados ao lado do Edu Guedes. Confira os novos casais:

Veja:

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Isabelle Nogueira e Matteus

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por gshow (@gshow)

Mc Guimê e Fernanda Stroschein

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MC GUIME (@mcguime)

Ana Hickmann e Edu Guedes

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Lucy Alves e Indira Nascimento

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucy Alves (@lucyalves)

Rafa Kalimann e Allan Souza Lima

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Arthur Picoli e Ivy Moraes

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Arthur Picoli (@arthurpicoli)

Silvia Poppovic e Álvaro Malheiros

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Silvia Poppovic (@silviapoppovic)

Karoline Lima e Léo Pereira