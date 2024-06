Conheça a ‘corretora dos famosos’ que tem ajudado brasileiros a comprar imóveis nos EUA

Juliana Fernandes auxilia clientes em todas as etapas da compra de uma casa, seja para morar ou como forma de investimento no exterior

Divulgação Juliana Fernandes é conhecida como JujuDiCasa, vive nos EUA há cerca de 30 anos e conta com vasta experiência no ramo imobiliário



Cada vez mais brasileiros têm buscado imóveis para morar, passar temporadas ou investir nos Estados Unidos. Essa é uma tendência confirmada por números e também por uma seleção de famosos que são alvos de matérias mostrando suas aquisições lá fora. Dentre as celebridades proprietárias de novos lares em solo americano podemos listar a cantora Anitta, a atriz Larissa Manoela, o lutador de MMA José Aldo, o apresentador Rodrigo Faro, o jogador de futebol Róger Guedes, os músicos sertanejos Henrique e Juliano, dentre muitos outros. Mais do que o sonho de manter um endereço no exterior, esses artistas têm outra coisa em comum: todos foram atendidos por Juliana Fernandes, a “corretora dos famosos”. A brasileira conhecida como JujuDiCasa, vive nos EUA há cerca de 30 anos e conta com vasta experiência no ramo imobiliário, tendo se especializado em atender brasileiros que desejam adquirir propriedades no país. “Posso afirmar que me apaixonei pelo mercado imobiliário assim que percebi as diversas necessidades e dificuldades para adquirir uma casa nos Estados Unidos. Ao chegar aqui tinha o objetivo de estudar medicina, mas mudei meus planos quase que imediatamente ao detectar esse cenário”, informa a empresária.

Visionária, a brasileira decidiu criar a Celebrity Global Realty, consultoria que administra até hoje fazendo o auxílio dos clientes em todo o processo, desde o financiamento do imóvel até a transformação da propriedade em um verdadeiro lar. “Nesse contexto, decidi me especializar em design de interiores e fundei mais duas empresas: a Hall Design e a JujuDiCasa Decor, com minha própria linha de móveis e produtos para casa, ou seja, abraçei de verdade meus clientes oferecendo a eles acolhimento e um atendimento completo”. Atualmente, a empreendedora possui mais de 500 mil seguidores em apenas uma rede social, onde destaca principalmente o mercado imobiliário em Orlando e Miami, na Flórida e divide com os internautas dicas, experiências e oportunidades sobre o mercado em ascensão. “O estado norte-americano tem se tornado, nos últimos anos, um dos principais destinos para brasileiros que estão de olho no exterior. Um estudo realizado pela Miami Realtors, uma associação de corretores de imóveis dos Estados Unidos, em 2023, mostrou que a região é a preferida dos estrangeiros que compram imóveis nos EUA, sendo que os brasileiros representaram 6% destes compradores entre 2009 e 2022”, informa.

A especialista revela que muitos clientes adquirem as propriedades com a intenção de se mudar para os Estados Unidos, mas cada vez mais pessoas compram as casas como forma de investimento. De acordo com a corretora, cidades como Miami e Orlando (que são as prediletas dos brasileiros) têm imóveis com potencial de valorização elevado, o que possibilita ganhos expressivos ao mesmo tempo em que proporcionam segurança graças à dolarização do patrimônio. “Hoje as casas de férias de alto padrão são as mais procuradas, mas existem opções para todos os bolsos. É possível financiar um imóvel nos EUA com apenas 30% de entrada e parcelar o restante em até 30 anos. Além disso, quase não há burocracia para conseguir o financiamento. Os créditos são aprovados em cerca de 30 a 45 dias. Nunca tive um cliente recusado”, conta.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A especialista também afirma que quando o cliente aluga os imóveis na Flórida para outros viajantes, os próprios ganhos com aluguéis já pagam a prestação da casa, que também fica como opção para quando o proprietário desejar viajar e passar suas férias com a família. “É mais fácil para um brasileiro que para um americano conseguir o financiamento aqui. Hoje esse é um mercado incrível e muito procurado, não somente pelos brasileiros, mas também por pessoas do mundo inteiro que já enxergam as oportunidades”, finaliza.

*Especial para a Jovem Pan