Conrado, da dupla com Aleksandro, deixa UTI após acidente de ônibus

Segundo boletim medico atualizado, João Vitor, nome do cantor, agora seguirá para tratamento na enfermaria do Hospital Regional de Registro; fatalidade ocorreu no dia 7 de maio

Reprodução/Instagram/@conradoealeksandro Cantor apresentou melhora em seu estado de saúde e saiu da UTI



A equipe de João Vitor Moreira Soares, o Conrado, publicou nesta segunda-feira, 6, nas redes sociais da dupla com Aleksandro, que o cantor deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro. Através da divulgação de um boletim médico, também foi informado que o integrante da banda Júlio Cesar Bigoli Lopes também seguiu para os tratamentos na enfermaria. “Hoje nossos guerreiros deram mais um passo importante na minha recuperação. No fim da tarde de hoje, após a emissão do boletim oficial, ambos já deixaram a UTI e seguiram para o tratamento na enfermaria, como já programado pela equipe médica”, diz trecho da publicação. O artista encontrava-se internado na UTI do hospital desde o acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo, no dia 7 de maio – que ocasionou na morte da sua dupla com Aleksandro.