Corpo de Zé Celso é velado no Teatro Oficina com homenagens de artistas

Dramaturgo morreu na manhã de quinta-feira, 6, após sofrer queimadura em um incêndio em seu apartamento

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marcelo Drummond ao lado do caixão do marido, o dramaturgo Zé Celso



O corpo do ator, diretor e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa está sendo velado desde a noite de quinta-feira, 6, no Teatro Oficina – local que fundou e foi tombado como patrimônio artístico em 1982 –, em São Paulo. O corpo chegou sob aplausos e gritos de “viva, Zé”. Diversos artistas compareceram ao velório para dar o último adeus ao artista que deixou sua marca no teatro brasileiro. O dramaturgo morreu aos 86 anos após sofrer queimaduras em mais da metade do corpo durante um incêndio que consumiu o apartamento em que morava na região do Paraíso, zona su da capital paulista. Marido de Zé Celso, Marcelo Drummond ficou em observação após o incêndio, mas já recebeu alta e foi consolado no velório. O casamento do casal aconteceu no Teatro Oficina um mês antes da morte de Zé Celso. A atriz Julia Lemmertz foi uma das artistas que deram força a Marcelo na despedida do dramaturgo. Os atores Alexandre Borges, Bárbara Paz e Mayana Neiva também compareceram, assim como o cantor Chico César e o médico Drauzio Varella. O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) não só esteve presente, como também fez um discurso no local em homenagem ao dramaturgo.