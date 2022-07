Criador de ‘Yu-Gi-Oh!’, Takahashi Kazuki é encontrado morto no mar aos 60 anos

Corpo do mangaká japonês foi identificado nesta quinta-feira, 7; causa da morte é investigada

Reprodução/Toei Animation Criada por Takahashi Kazuki, 'Yu-Gi-Oh!' se tornou um fenômeno mundial



O japonês Takahashi Kazuki, criador do famoso mangá “Yu-Gi-Oh!”, foi encontrado morto aos 60 anos na última quarta-feira, 6. Segundo divulgado pela NHK, o corpo foi achado flutuando no mar próximo a cidade de Nago, na província de Okinawa. Ele usava um equipamento de mergulho. O corpo foi identificado como de Takahashi nesta quinta-feira, 7, após a Guarda Costeira do Japão localizar um carro branco que ele havia alugado abandonado a cerca de 12 km do local em que foi encontrado morto. No corpo, não havia sinais perceptíveis de lesões. A causa da morte está sendo investigada. Takahashi começou a carreira como mangaká no início dos anos 80 e alcançou o sucesso anos depois, em 1996, quando criou “Yu-Gi-Oh!”. A série de mangá conta a história de um menino que resolve um antigo enigma e desperta em si um alter-ego que resolve conflitos por meio de jogos. A trama foi serializada na revista Weekly Shonen Jump e ficou mundialmente conhecida ao ganhar uma série e um filme de animação, além de um jogo de cartas que fez sucesso no início dos anos 2000.