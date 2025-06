Crise entre Katy Perry e Orlando Bloom teria começado após voo espacial da cantora

A relação entre Katy Perry e Orlando Bloom estaria abalada desde abril, após a cantora participar de uma missão espacial da Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos. Segundo o jornal Daily Mail, o ator de 48 anos chamou a viagem da esposa, de 40 anos, de “constrangedora” durante uma briga e dito que “a coisa toda parecia ridícula”. O comentário teria magoado profundamente a artista.

Fontes próximas ao casal relataram que Katy ficou decepcionada com a falta de apoio do noivo — com quem está junta desde 2016, tem uma filha (Daisy, de 4 anos) , mas nunca se casou oficialmente. “Imagine ir para o espaço e seu parceiro não ficar impressionado”, disse uma das fontes à publicação.

O clima teria piorado após Bloom manifestar desejo de comparecer ao casamento de Bezos com Lauren Sánchez, marcado para este mês em Veneza, na Itália. A cantora, que está em turnê na Austrália, não poderá participar da cerimônia e, segundo o Daily Mail, se incomoda com a ideia de Bloom comparecer sozinho ao evento de pessoas que, segundo ela, são mais próximas dela do que dele.

A viagem espacial de Katy Perry durou cerca de 11 minutos e integrou uma missão com tripulação totalmente feminina. Apesar do marco, o episódio parece ter se tornado um ponto de tensão no relacionamento, que ainda não teve qualquer manifestação oficial dos envolvidos.