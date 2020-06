Pais de Cristiano Araújo relembram filho no dia em que morte completa 5 anos: ‘Saudade dói muito’

View this post on Instagram

Bom Dia! Amigos e Fãs Hoje está Fazendo Cinco Anos q não Vejo meu Filho, Foi Embora Com Sua Princesinha, deixando, mta Dor e Saudadesss Vou me Acostumando Sempre Conectada Com Ele, e Vou levando mha Vida, mas a Saudade Dói Mto, Saudades de suas piadinhas de suas Risadas Nca Esqueço, longe Dos meus Olhos,e Perto do Meu Coração Eternamente, sempre Será mha vida Mha História mha Saudades. Sei Q meu Filho está no Paraíso Eterno Feliz ao Lado de todos Anjos e Arcanjos Q Jesus Sempre Está Cobrindo ele Com Manto Sagrado ó meu Cris Nós Vamos Encontrar Qualquer Dia desses Te Amoo Tanto Fique em Paz vc e Allana q Deus Abençoe Sempre Vcs A Mamãe Tá sentindo mta sua Falta, sempre estará no Meu Coração Vivo na mha vida te AMO💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔Essa Data 24/O6/20 Marcou Demas Mha Vida😢””A Dor q Me Machuca, é a Mesma q me ensina””😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭