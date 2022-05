Dado Dolabella faz post defendendo o uso da maconha após ser detido pela polícia

Ator fez um post sobre a Cannabis no qual diz que tentam ‘criminalizar uma medicina milenar e sagrada’

Reprodução/Instagram/dadodolabella Dado Dolabella fez um post dizendo que condenar a Cannabis é coisa de colonizador



O ator Dado Dolabella defendeu nas redes sociais o uso da maconha após se tornar público que ele responde pelo crime de posse de droga para uso pessoal. “Eu ouvi alguém dizer ‘má conha’? Isso é coisa de ‘coloniza.dor/explora.dor’ que perpetua até hoje. Vale tanto para medicina trazida pelos pretos da África, quanto para suas crenças religiosas. Como também falam e sempre falaram da ‘má.cumba’… que de má só tem na cabeça de quem criminaliza”, escreveu o artista na legenda de um post no qual reuniu prints de várias matérias que falam sobre o uso da Cannabis para fins medicinais.

Uma seguidora comentou que fumar maconha era diferente de usar a Cannabis em medicamentos e tratamentos medicinais. Dado então rebateu: “Não existe maconha. Isso é um termo que criaram para criminalizar uma medicina milenar e sagrada”. Na visão do ator, não há legalização porque as pessoas são induzidas a associar a Cannabis a algo ruim. Na última quinta-feira, 12, o G1 noticiou que Dado foi detido em 21 de março no Alto Paraíso de Goiás, região da Chapada dos Veadeiros, por posse do entorpecente. Ele foi liberado após assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Agora, o ator responderá pelo crime e poderá receber uma advertência, ter que cumprir medidas educativas ou então prestar serviços à comunidade.