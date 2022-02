Dani Souza, mulher de Dentinho, lamenta situação na Ucrânia: ‘Nossos amigos estão em Kiev’

Modelo, que morou por anos na capital ucraniana com o marido, criticou Vladimir Putin e pediu orações

Reprodução/Instagram/mlkdentinho Dani Souza morou na Ucrânia quando Dentinho jogou no Shakhtar Donetsk



A modelo Dani Souza usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 24, para pedir orações ao povo ucraniano após a Rússia atacar o país. Ela morou por anos em Kiev, capital da Ucrânia, pois seu marido, o jogador de futebol Dentinho, já defendeu a camisa do Shakhtar Donetsk. “Tem muitos brasileiros ainda na Ucrânia, como ele [Vladimir Putin, presidente da Rússia] pode fazer isso com a Ucrânia? Essas pessoas não merecem isso! Esse povo já é sofrido! Meu Deus! Vamos orar por essas pessoas”, comentou nos stories do Instagram.

Filmando a TV passando notícias sobre o ataque russo, Dani comentou que conhecem brasileiros que vivem na Ucrânia: “Que horror! A gente sempre soube que ele [Putin] poderia atacar e tomar a cidade em uma semana! Saímos da Ucrânia, mas nossos amigos e todos que conhecemos estão na cidade”. A modelo disse ainda que há anos o povo ucraniano está sendo massacrado e nunca mostraram o que realmente acontece no país. Dentinho também se manifestou nas redes sociais, ele declarou que está em oração pelo povo ucraniano e pelos brasileiros que se encontram no país.