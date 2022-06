Daniela Mercury diz que Zezé Di Camargo a fez pagar mais de R$ 20 mil em sêmen; entenda

Cantora participou de um leilão e um lance a pedido do cantor sem saber o que estava comprando

Reprodução/GNT Daniela Mercury falou que pagou 'uma fortuna' em sêmen a pedido de Zezé Di Camargo



A cantora Daniela Mercury contou que fez uma compra inusitada para apoiar o cantor Zezé Di Camargo. Durante participação no programa “Que História é Essa, Porchat?”, do GNT, a artista disse que há alguns anos foi a pedido de um amigo “prestigiar um leilão de gado”. Daniela enfatizou que não tem fazenda e não entende nada de boi, mas seu amigo insistiu tanto que ela acabou indo ao leilão. “Chegando lá, eu encontrei Hebe Camargo e Sabrina Sato em uma mesa. Eu disse: ‘Legal, esse leilão vai ser divertido e animado’. Sentei com elas e a gente começou a conversar”, disse a cantora. O leilão contou com a participação de vários donos de fazendas e um deles era o cantor Zezé Di Camargo. “Ele foi lá falar com a gente, ficou brincando, depois chegou em mim e falou: ‘Amiga, por favor, quando você ouvir que tem algum produto da minha fazenda sendo vendido, você dá um lance para dar uma animada’. Eu disse: ‘Você vai vender o que?’. Ele não teve tempo [de falar], estava no corre, corre.”

O leilão começou, Daniela continuou batendo papo e quando ouviu falar o nome de Zezé deu um lance sem saber o que estava sendo leiloado. “Continuei conversando e depois de um tempo ouvi: ‘Vendido para Daniela Mercury’. Eu levantei e perguntei: ‘Vendido o que? Comprei uma vaca? Um bezerro?’. Moro em Salvador, não tenho fazenda. Procurei Zezé para ele me explicar, mas ele tinha sumido”, falou. “Chegou o cara para eu assinar os documentos, acho que foi entre R$ 20 a 30 mil, uma fortuna.” Daniela achou que tinha arrematado uma vaca no leilão, mas ao questionar o que tinha comprado descobriu que era o sêmen de um boi. “Comprei, paguei o negócio, depois tive que arrumar uma pessoa que tivesse uma vaca para fazer um bezerro. Depois de anos, eu consegui resolver o problema e reaver aquele investimento que não tinha a menor intenção em fazer”, concluiu aos risos.