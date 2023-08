Danielle Winits anuncia fim do casamento com André Gonçalves: ‘Comum acordo’

O ex-casal usou as redes sociais para comunicar sobre a separação: ‘Relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo’

Reprodução/Instagram/@lawinits Atores se relacionavam desde 2016 e já contracenaram juntos



A atriz Danielle Winits anunciou o fim de seu casamento com o também ator André Gonçalves. Juntos há 7 anos, o casal teve uma separação de comum acordo, segundo o comunicado divulgado pela artista nas redes sociais. “Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhmos por todo este tempo”, escreveu Winits e Gonçalves. “Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento. Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão”, pontuou o ex-casal. A dupla vivia o romance desde 2016 e chegaram a contracenar juntos na peça de teatro “Depois do amor: um encontro com Marilyn Monroe”. Winits recebeu o apoio de fãs e de amigos famosos, como Miguel Falabella.