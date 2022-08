Danilo Gentili homenageia humor ‘subversivo’ de Jô Soares: ‘Resistência ao politicamente correto’

Em entrevista ao Morning Show, humorista declarou que o apresentador foi uma de suas grandes inspirações para a apresentação do talk show ‘The Noite’

Reprodução/Jovem Pan News Danilo Gentili prestou homenagem a Jô Soares no programa Morning Show



Nesta sexta-feira, 5, o programa Morning Show recebeu o comediante Danilo Gentili. Em entrevista, ele lamentou a morte de Jô Soares e afirmou que o apresentador foi uma inspiração para sua carreira. “Sem dúvida alguma, faço talk show porque cresci assistindo talk show. Sempre tentei trabalhar com coisas que eu gosto, gostava de assistir Jô Soares e fui fazer o meu. Aqueles anos do Jô, particularmente os que mais gosto, eram os anos em que ele estava no SBT. Subversivo, menos mainstream, buscava aqueles convidados fora do radar global. Aquilo era muito engraçado, sempre rendia conversas muito interessantes”, lembrou. Gentili refletiu sobre o legado de Jô para outros humoristas brasileiros e afirmou que a morte do artista será nacionalmente insuperável. “Se pegar o Jô Soares, qualquer comediante, só pelo fato de estarem fazendo comédia, já era uma resistência ao politicamente correto. Eu acordei bem chateado quando li, o Jô é aquela personalidade que a gente nunca imagina que vai morrer. A gente cresceu assistindo e entendendo que faz parte da nossa vida e da nossa cultura. Como disse, muito triste. É aquela personalidade que a gente não entendeu que morreu e acho que nunca vai entender”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Danilo Gentili: