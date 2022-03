Danilo Gentili resgata cena de Mario Frias em novela e ironiza: ‘Incentiva agressão às mulheres’

Apresentador fez a provocação após o secretário Especial de Cultura dizer que ‘Como se Tornar o Pior Aluno da Escola’ faz ‘apologia ao abuso sexual infantil’

O ator e apresentador Danilo Gentili resgatou uma cena da novela “Os Mutantes”, exibida na Record TV entre 2008 e 2009, na qual o personagem do atual secretário Especial de Cultura Mario Frias bate em uma mulher. Na trama, o ator interpretou o vampiro Drácula, e, na cena em questão, o vilão dá um tapa no rosto de Natália, uma “vampira do bem” vivida pela atriz Maytê Piragibe. “Covarde, batendo em uma mulher algemada”, declara a personagem após levar uma bofetada de Drácula. Ao compartilhar a cena, o apresentador do “The Noite” ironizou: “Que cena horrível que incentiva a agressão contra as mulheres. Isso passou em TV aberta? E se uma criança assiste? Nossa… deveríamos censurar?”.

Gentili fez essa provocação após o secretário criticar uma cena do filme “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola”, lançado em 2017, que viralizou nas redes sociais esta semana. “A explícita apologia ao abuso sexual infantil protagonizada pelo Fábio Porchat no filme em cartaz na Netflix é uma afronta às famílias e às nossas crianças. Utilizar a pedofilia como forma de ‘humor’ é repugnante! Asqueroso! Que fique bem claro que essa classificação etária não foi decidida nesse governo. Foi em 2017. Estou consternado, revoltado com essas cenas”, escreveu Mario no último domingo, 13, no Twitter. O secretário também declarou que tomaria medidas cabíveis para que as crianças “não sejam contaminadas por esse conteúdo sujo e imoral”. Após fazer essas declarações, o Ministério da Justiça mudou a classificação indicativa do filme de 14 para 18 anos e exigiu a retirada do título das plataformas de streaming.