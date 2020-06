Danny Masterson, de ‘That 70s Show’, paga fiança de US$ 3 milhões após acusações de estupro

Reprodução Ator é investigado desde 2016 por estupro de mulheres no início dos anos 2000



O ator Danny Masterson, que ficou conhecido pela série “That 70s Show”, pagou uma fiança de US$ 3,3 milhões (cerca de R$ 17,5 milhões) na quarta-feira (17) após ser preso acusado de estuprar três mulheres entre 2001 e 2003. As informações são da Variety.

A denúncia foi apresentada por promotores de Los Angeles ontem e Masterson chegou a ser preso por algumas horas, mas foi liberado após o pagamento da fiança. Ele nega as acusações. As penas dos crimes somam 45 anos de prisão caso Masterson seja considerado culpado no tribunal.

Segundo a revista, o ator de 44 anos é acusado de estuprar uma mulher de 23 anos em 2001, uma mulher de 28 anos em abril de 2003 e uma terceira vítima, também de 23 anos, em sua casa em Hollywood Hills, entre outubro e dezembro de 2003.

“O senhor Masterson é inocente e estamos confiantes de que ele será inocentado quando todas as evidências finalmente surgirem e as testemunhas tiverem a oportunidade de depor”, disse o advogado do ator, Tom Mesereau, em comunicado à imprensa.

“Obviamente, o Sr. Masterson e sua esposa estão em choque total, considerando que essas alegações de quase 20 anos estão subitamente resultando em queixas, mas eles e sua família ficam consolados sabendo que, em última análise, a verdade será revelada. As pessoas que conhecem o sr. Masterson conhecem seu caráter e sabem que as alegações são falsas”, completa a declaração do representante.

Em 2017, Danny Masterson foi demitido da série “The Ranch”, da Netflix, após os surgimentos das primeiras denúncias de estupro, também do início dos anos 2000. O artista é investigado pelo Departamento de Polícia de Los Angeles desde 2016.