Deborah Secco comenta sobre ‘BBB 22’ e leva invertida da mãe: ‘Cala a boca’

Silvia Secco não concordou com algumas publicações da filha sobre o reality show da Globo; veja

Reprodução/Instagram/silviafsecco Silvia Secco rebateu os comentários da filha, Deborah Secco, sobre o 'BBB 22'



Silvia Secco não gostou de alguns comentários feitos pela filha, a atriz Deborah Secco, sobre o “BBB 22”. Fã declarada do reality show da Globo, a artista tem acompanhado a atual edição do reality e falado do assunto do Twitter. Deborah comentou, por exemplo, quando a produção do programa chamou a atenção de Lucas por estocar os produtos disponibilizados para os brothers usarem na casa. Ele estava pegando em excesso para levar embora quando saísse do jogo. “A mala do Lucas lotada (risos)”, escreveu a artista. A mãe dela logo respondeu: “Filha, nem parece você, comentários nada a ver”. Deborah também opinou sobre a entrada de Gustavo, que participou da Casa de Vidro, no jogo.

“Temos que admitir que o Gustavo prometeu tudo, colou na Laís e não entregou nada.” Mais uma vez Silvia rebateu: “Filha, cala a boca, está falando besteira, e eu vejo [o ‘BBB 22’] 24 horas”. As respostas da mãe de Deborah em suas publicações não passaram despercebidas e viraram assunto nas redes sociais. A atriz se divertiu com a situação e perguntou: “Vocês também tem mamãe no Twiiter? (risos)”. Um seguidor brincou: “Sua mãe é fã ou hater? (risos)”. Outro disse: “Meu Deus, parece minha mãe (risos)”. E Deborah respondeu: “Que sorte a nossa”. Algumas pessoas já se tornaram fãs de Silvia. “Já estou aqui no aguardo do próximo tweet dela”, postou um seguidor. “Lenda demais! Escuta ela, está sabendo mais que tu, hein Deborah! (risos)”, acrescentou outro.