Deborah Secco revela decisão inusitada ao flagrar marido com amante: ‘Virei a chave’

Atriz contou que se desprendeu de julgamentos: ‘Passei a não achar errado’

Reprodução/Instagram/@deborahsecco Deborah Secco falou sobre traição



A atriz Deborah Secco tomou uma decisão inusitada ao flagrar marido com amante. Ela não revelou a identidade do casal, mas contou que tudo começou quando chegou em casa e viu que o amado estava em um carro com outra. Secco decidiu não se manifestar sobre o assunto e repensou sobre o seu amor pelo então marido, o que, segundo ela, transformou sua maneira de lidar com relacionamentos. “. Cheguei na porta de casa e pensei: ‘Eu não vou viver sem ele, eu não quero viver sem ele. E fiquei tentando entender o que eu ia fazer, mas não contei. E aí, talvez, eu tenha virado essa chave e eu passei a não achar errado, da mulher que eu sou, de não me julgar tanto”, contou em entrevista ao programa Podcats, dos influenciadores Camila Loures e Lucas Guimarães. Deborah contou que nunca chegou a falar sobre o tema com o marido, até que se separaram. Hoje, ela é conhecida pelo relacionamento aberto com Hugo Martins.