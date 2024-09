Defesa de Gusttavo Lima diz que ordem de prisão é ‘injusta e sem fundamentos’

A informação sobre a prisão foi recebida pela equipe do artista através da imprensa, e eles já estão tomando as providências necessárias para contestar a medida judicial

A defesa do cantor Gusttavo Lima reagiu à decisão da Justiça de Pernambuco que resultou na decretação de sua prisão, considerando-a “injusta” e “sem fundamentos”. “É uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais”, diz a nota. A informação sobre a prisão foi recebida pela equipe do artista através da imprensa, e eles já estão tomando as providências necessárias para contestar a medida judicial. “A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor Gusttavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana”, acrescenta.

Os advogados de Gusttavo Lima afirmaram que a decisão judicial vai de encontro aos fatos que já foram esclarecidos. Eles garantiram que não pouparão esforços para provar a inocência do cantor, enfatizando que ele não possui qualquer ligação com a Operação Integration, que investiga o caso. Além disso, a defesa destacou que os detalhes do processo estão sob segredo de justiça, o que implica que qualquer violação a essa confidencialidade será devidamente responsabilizada. A equipe legal do cantor está comprometida em garantir que seus direitos sejam respeitados durante todo o trâmite judicial. Gusttavo Lima é acusado de ter auxiliado duas pessoas que estão sendo investigadas a deixarem o Brasil.

