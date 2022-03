Denise Rocha, a ‘Furacão da CPI’, choca ao aparecer diferente nas redes sociais; veja

Mudança na aparência da ex-participante de ‘A Fazenda’ foi comentada por seguidores: ‘Jogou a cabeça dela fora e colocou outra no lugar’

Reprodução/Record TV/Instagram/deniserocha.oficial Antes de depois de Denise Rocha virou assunto nas redes sociais



A modelo e ex-assessora parlamentar Denise Rocha chocou seguidores ao realizar procedimentos estéticos e surgir totalmente diferente nas redes sociais. Muitas pessoas comentaram que as mudanças no rosto de Denise, incluindo lábios, nariz e até sobrancelhas, a deixaram “irreconhecível”. Formada em direito, ela trabalhou até 2011 no gabinete de um senador. Em 2012, a advogada ficou nacionalmente conhecida como “Furacão da CPI” após ter um vídeo vazado. Com toda a repercussão, Denise foi convidada no ano seguinte para participar do reality show “A Fazenda 6”, da Record TV, e aceitou o desafio. A modelo se destacou no programa e ficou em segundo lugar, sendo que a campeã da edição foi a modelo Bárbara Evans. Denise também já foi musa da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel e capa da Playboy.

Nas redes sociais, a mudança da ex-Fazenda foi muito comentada. “Estou chocado demais com a transformação da Denise Rocha (ex ‘A Fazenda’). Literalmente virou outra pessoa”, disse um seguidor. “Eu não consigo acreditar que é a Denise Rocha. Ela literalmente jogou a cabeça dela fora e colocou outra no lugar (risos)”, brincou outro. “Gente, e a Denise Rocha que foi substituída por uma mulher que sequer parece com ela e ninguém tá falando nada sobre???”, ironizou uma pessoa. “Chocada com a mudança de rosto da Denise Rocha, parece até que ela coloca um rosto diferente nas fotos (risos)”, escreveu mais uma. Veja as reações:

Vocês já viram como a Denise Rocha está ? Ela mudou muito ! pic.twitter.com/kPMxJm1Ijn — Jenny🍷🌪 (@Jennybysm) March 6, 2022

Tô chocada com a mudança de rosto da Denise Rocha, parece até que ela coloca um rosto diferente nas fotos kkkk pic.twitter.com/1tynKF9dfY — Coração Selvagem (@currieana) March 7, 2022

eu não consigo acreditar que é a denise rocha. ela literalmente jogou a cabeça dela fora e colocou outra no lugar pic.twitter.com/UxcvX8wlfv — alê 🧜‍♀️ (@ale_kingo) March 8, 2022

Tô chocado demais com a transformação da Denise Rocha (Ex A Fazenda). Literalmente virou outra pessoa né? pic.twitter.com/JFzDShB30s — #TeamLinn 🧜🏽‍♀️ (@nandomktdigital) March 7, 2022

gente e a denise rocha que foi substituída por uma mulher que SEQUER parece com ela e ninguém tá falando nada sobre??? pic.twitter.com/3ERa0vd1ao — Ø ₥ ₳ Ɽ (@omaraovivo) March 8, 2022