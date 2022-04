Deolane Bezerra fica revoltada com fama de ‘mendigo pegador’: ‘Cara nojento’

Influenciadora criticou as mulheres que estão ‘dando atenção’ para Givaldo Alves e disse que decidiu se posicionar, pois acha ‘patético’ dar atenção ‘para esse tipo de gente’

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra/Band Deolane Bezerra, criticou a fama em torno de Givaldo Alves de Souza



A influenciadora digital Deolane Bezerra deu sua opinião sobre a popularidade que o morador de rua Givaldo Alves de Souza ganhou. Ele ficou conhecido nacionalmente após ser agredido por ser flagrado fazendo sexo com a mulher de um personal trainer em um carro. O caso segue sendo investigado pela polícia, mas ele se tornou uma espécie de subcelebridade e está sendo chamado de “mendigo pegador”. A viúva de MC Kevin reprovou essa fama em torno de Givaldo e falou do assunto nos stories do Instagram: “Estou com um ranço de entrar na internet e ver esse mendigo, que Deus me perdoe! Esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento. Pelo amor de Deus, gente, para! O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras mulheres ainda em cima dando beijo, abraço, fazendo tatuagem. Vamos raciocinar. Uma mulherada linda beijando, agarrando, credo! Me julguem”. No Twitter, ela ainda acrescentou: “Eu vou falar mesmo porque acho isso patético, dar audiência para esse tipo de gente”. As declarações de Deolane bombaram nas redes sociais e chegou a ficar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 5. Veja as reações:

Pela primeira vez eu concordo com a Deolane mano a audiência que esse povo tá dando para esse moço ai mano é surreal tá chato chega gente… pic.twitter.com/vuq3ibgOSs — amigo da marina sena (@VENCELAUGABRIEL) April 5, 2022

como samba essa deolane falou todos os fatos sobre esse mendigo fdp pic.twitter.com/QZfyuA4bsr — 𝔾𝕌𝕀 (@guiportela_) April 5, 2022

pqp, não acredito q vou falar isso, eu concordo demais com a deolane https://t.co/URZABqxmBl — ˢᶠᶜ (@simiaomouser) April 5, 2022

tentando superar a deolane falando do mendigo de rua e as sequeladas achando que é sobre o mendigo do bbbpic.twitter.com/vXV9xfzJWk — edson (@perryclassic) April 5, 2022

Olha o que esse cara fez…..

Fez eu concordar com a deolane https://t.co/2L75kRBqYl — surfista🦅 (@bbthpmb) April 5, 2022