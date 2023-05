Deolane Bezerra processa o Google por ter seu nome atrelado ao termo ‘bafuda’

Influenciadora ganhou o apelido pejorativo quando participou do reality show ‘A Fazenda 14’

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra Deolane Bezerra foi chamada de bafuda por seus rivais em 'A Fazenda 14'



A influenciadora e advogada Deolane Bezerra moveu um processo contra o Google por ter seu nome associado ao termo “bafuda” no site de busca. A artista ganhou o apelido pejorativo ao participar do reality show “A Fazenda 14”, da Record TV. Na ação, a influenciadora pediu para que seu nome seja desvinculado com urgência da palavra “bafuda”. Na ação, a defesa de Deolane alegou que “ao sair do referido programa [ela] vem sofrendo com diversas matérias depreciativas” e que o Google, na sua ferramenta de pesquisa, sugere seu nome “quando a palavra ‘bafuda’ é objeto de consulta”. Ao analisar o caso, o juiz Bruno Paes Straforini indeferiu a tutela de urgência pleiteada por Deolane, pois entendeu que as matérias jornalísticas e a ferramenta de pesquisa do Google apenas repercutiram algo que aconteceu em “A Fazenda”.

“A autora, que livremente optou por participar de reality show com ampla exposição de sua vida privada, acabou por se envolver em polêmica dentro do programa, onde o tema de seu suposto mau hálito foi objeto de discórdia, o que estaria maculando a sua imagem e reputação. A temática extrapolou os limites do referido programa e deu ensejo a uma série de matérias e divulgações na rede mundial de computadores, tendo o réu [Google] apenas direcionado a busca de seu site para tais resultados”, diz o processo no qual a Jovem Pan teve acesso. O juiz acrescentou que “a alegada violação à privacidade/intimidade da autora, ao que parece, ocorreu no bojo do próprio programa televisivo que ela voluntariamente aceitou participar”. Procurado pela Jovem Pan, o Google informou que não vai comentar sobre o assunto. A assessoria de Deolane também foi procurada, mas ainda não deu retorno.