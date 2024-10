Deolane compartilha experiência da mãe na prisão: ‘Comandava a cela’

Deolane e sua mãe, Solange, compartilham experiências e medos vividos durante a detenção, destacando a vulnerabilidade de mulheres no sistema.

Deolane Bezerra revelou informações sobre o período em que ela e sua mãe, Solange Bezerra, estiveram detidas. Durante esse tempo, Deolane destacou que sua mãe assumiu a tarefa de manter a cela limpa. Por sua vez, Solange compartilhou suas angústias, temendo ser agredida por outras prisioneiras. As duas foram presas em setembro, em decorrência da Operação Integration. Deolane foi encaminhada para a Colônia Penal Feminina de Buíque, enquanto Solange foi levada para a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, localizada em Recife. A operação que resultou na prisão delas gerou grande repercussão na mídia. A experiência na prisão trouxe à tona questões de vulnerabilidade e medo, especialmente para Solange, que expressou sua apreensão em relação à convivência com outras detentas. A situação delas reflete os desafios enfrentados por mulheres no sistema penitenciário brasileiro. As declarações de Deolane e Solange oferecem um olhar sobre a realidade das prisões femininas, onde a dinâmica entre as detentas pode ser complexa e, muitas vezes, perigosa.

Publicado por Sarah Américo

