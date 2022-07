Deolane diz ser vitima de perseguição e afirma que irá denunciar delegada

Advogada, que é acusada de cometer suposta lavagem de dinheiro, criticou a atuação policial em mandado de busca e apreensão que levou seus automóveis

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra Deolane Bezerra postou vídeos da polícia apreendendo seus carros na sua residência



Deolane Bezerra utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 25, para opinar sobre o mandado de busca e apreensão que sofreu em sua casa há cerca de duas semanas – agentes de segurança levaram dois automóveis de luxo da empresária. Em uma sequência de vídeos, a advogada disse ser vítima de uma perseguição por parte da delegada do caso e afirmou que irá abrir uma denúncia contra a autoridade policial. “A ilustríssima delegada se manifestou pela não restituição dos meus veículos. O mandado é nulo. Inclusive, ela não listou os bens apreendidos na minha residência no momento exato, não constava apreensão de veículos e ela está enrolando há mais de uma semana para essa decisão. Só deu essa decisão hoje porque não tinha mais para aonde fugir”, argumentou.

A advogada é alvo de uma investigação por ter cometido suposta lavagem de dinheiro após realizar uma ação de publicidade. O comediante Tirullipa também está no inquérito. Na residência da viúva de Mc Kevin, foram levados computadores, tablets, cadernos com anotações, documentos e veículos. “É perseguição porque mais de 100 influenciadores fizeram a mesma publicidade que eu fiz. Agora, estou me descolando para a corregedoria de São Paulo para fazer uma denúncia contra ela. Eles vão decidir se é perseguição, ou não. Se ela quer fama, não vai conseguir através de mim”, acusou.