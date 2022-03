Deolane faz ameaça após ser discriminada em condomínio: ‘Cuidado, a favelada é doutora’

Influenciadora falou que tirou print de mensagens nas quais moradores a chamaram de ‘gentalha’

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra Deolane Bezerra disse que está sofrendo discriminação no condomínio em que mora



A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra expôs que ela e a família estão sofrendo discriminação no condomínio de luxo que mora em Alphaville, bairro que fica entre os municípios de Barueri e Santana de Parnaíba. Nas redes sociais, a viúva de MC Kevin falou que os vizinhos têm a atacado em um grupo com moradores criado em um aplicativo de mensagens e que sua mãe, Solange, chegou a chorar por conta dessa discriminação. “Tem um grupo do condomínio em que estou morando, e vou morar durante muitos anos, inclusive vou começar uma mega construção, onde estão me chamando de gentalha, de pobre”, começou dizendo. “Vieram hoje atrás da minha mãe falar que estão fazendo uma festa surpresa para nós. Não quero festa. Nós não ficamos filmando ninguém, muito pelo contrário, as pessoas vêm na porta da minha casa para tirar foto comigo e eu recebo muito bem. As pessoas filmam a porta da minha casa e postam, inclusive moradores, e mesmo assim eu trato bem porque hoje sou uma figura pública.”

Deolane afirmou que tem provas de que ela e sua família foram criticados por outros moradores. “Tenho aqui as mensagens printadas do grupo do condomínio. Cuidado com o que vocês falam, principalmente você que mandou eu voltar para a periferia e fazer gato da luz. Isso é um crime, você me imputou um crime, processo de calúnia. Cuidado que a favelada é doutora e ela vai tomar as providências cabíveis”, afirmou. A advogada também falou sobre um grupo de mães do condomínio e defendeu seus três filhos, Giliard, Caíque e Valentina. “Eu também sou mãe. Meus filhos andam com elegância no quadriciclo porque eles são bonzinhos, não são que nem a mãe, mas tem um filhinho de papai com uma moto aqui [no condomínio] riscando o dia inteiro, então olhem para o rabo de vocês para depois falarem dos outros. E cuidado com o que falam de mim, porque tudo chega aos meus ouvidos. A mãe é igual dipirona, engole ou vomita. O terror de vocês será eu”, concluiu a advogada.