Deolane perde contratos publicitários por posicionamento político: ‘Nunca vou me calar’

Influenciadora, que está organizando uma festa junina, enfrenta dificuldade de conseguir patrocínio

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra Deolane Bezerra disse que mesmo perdendo dinheiro, não vai deixar de se posicionar



A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra declarou que está perdendo contratos publicitários desde que começou a se posicionar politicamente nas redes sociais. A viúva de MC Kevin, que declara apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que não é só com ela que isso está acontecendo. “Vocês devem ter visto que muitos artistas estão ‘perdendo’ publicidades e trabalhos por se posicionarem, estou fazendo meu Arraial e estou tendo bastante dificuldades com as empresas que não aceitam eu não me ‘silenciar’”, escreveu a influenciadora no Twitter. “Não tenho como me silenciar quando vejo o povo brasileiro passando fome de novo, eu posso perder o dinheiro dessas marcas, mas nunca vou me calar e deixar de me posicionar.” Na visão de Deolane, mesmo quem não se posiciona abertamente nas redes sociais “já declarou o seu lado” político. Durante o desabafo, ela agradeceu quem se manteve com ela. “Aqui o respeito vai sempre prevalecer, mas aceitar quieta e tentarem me silenciar por [medo de] ‘cancelamento’, isso não vai colar comigo”, concluiu.