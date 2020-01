Ex surpreende com depoimento emocionante sobre Diogo Nogueira na TV

Reprodução Milena Vaça demonstrou 0 rancor pelo ex durante depoimento no Arquivo Confidencial



Diogo Nogueira foi o primeiro homenageado no “Arquivo Confidencial” de 2020, quadro do “Domingão do Faustão” que foi ao ar ontem, e o depoimento de sua ex-esposa surpreendeu a web.

O casal manteve uma relação de 14 anos e tiveram Davi, hoje com 13 anos. Separados há dois anos, Milena Vaça mostrou que não há nenhum ressentimento contra o cantor. Logo após a declaração de Jéssica da Costa, atual namorada de Nogueira, a ex não poupou elogios ao cantor.

“Quero deixar muito claro que não existe mágoa nenhuma da minha parte. Para mim, o que ficou foram as coisas boas, a amizade. Às vezes sinto até falta de uma opinião por ter sido a pessoa que ficou todos esses anos opinando em tudo. A vida seguiu, mas quero aproveitar e dizer que estou aqui como sua amiga e que a nossa história de amizade continue”, disse Milena.

Diogo Nogueira ficou visivelmente emocionado e agradeceu muito a declaração da ex. Nas redes sociais, os internautas admiraram a atitude de ambos.

Que depoimento fantástico da ex-mulher do @DiogoNogueira vida que segue, bacana a maturidade dos 2 #faustão — Jacy (@JJacysouza) January 5, 2020

Diogo Nogueira no Faustão. A integridade masculina dele e o respeito pelas mulheres é algo de se admirar. Ele conseguiu ter um depoimento da ex e da atual no mesmo programa sem demonstração de rancor, ciúme ou outro sentimento medíocre destes que destroem relações até de amizade. — Carlos Roberto Alves (@ocarlostio) January 5, 2020

Diogo Nogueira tirando onda no faustão, mesmo com todo dinheiro e fama é difícil ver alguem ser elogiado pela atual e pela ex ao mesmo tempo. — Luan Paschoa (@91DeLuan) January 5, 2020