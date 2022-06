‘Depois de seis anos, o júri me deu a minha vida de volta’, comemora Johnny Depp

Ator usa as redes sociais para comemorar a vitória conquistada e agradeceu ao júri e sua equipe pelo por conseguir compartilhar a verdade

JIM WATSON / POOL / AFP Johnny Depp vence processo de difamação e deve receber US$ 15 milhões de Amber Heard



O ator Johnny Depp venceu nesta quarta-feira, 01, o processo pro difamação aberto pela atriz Amber Heard. Após a decisão do júri, o astro da franquia “Piratas do Caribe” comemorou a decisão no Instagram. “Depois de seis anos, o júri me deu a minha vida de volta”, escreveu em uma carta aberta. No comunicado, ele falou sobre como foi sua vida nos último anos. “Há seis anos, minha vida, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas próximas a mim e as vidas das pessoas que por muitos anos me apoiaram e acreditaram em mim mudou. Em um piscar de olhos”, escreveu o ator que ainda fez questão de declarar as “alegações falsas e criminosas e impactaram minha vida e minha carreira”. Deep também declarou que se “sente em paz com o resultado” e agradeceu a todas as pessoas que estiveram ao seu lado durante este tempo. “Meu time fez um excelente trabalho para conseguir compartilhar a verdade”. Ao fim, ele ainda declarou: “a verdade nunca morre”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Johnny Depp (@johnnydepp)

Se de um lado Deep comemorou, Heard considerou a decisão como um “retrocesso” para as mulheres. “A decepção que sinto hoje está além das palavras. Estou com o coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para resistir ao poder e influência desproporcionais do meu ex-marido”, escreveu em um post no Instagram. “Estou ainda mais desapontada com o que esse veredicto significa para outras mulheres. É um retrocesso”, complementou. Após seis semanas de julgamento, o júri considerou que Amber Heard cometeu difamação contra Depp e terá que pagar US$ 15 milhões ao, que por sua vez, também terá que dar a atriz US$ 2 milhões para a ex-companheira, também por difamação.