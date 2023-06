Desfile da primeira coleção de Pharrell Williams na Louis Vuitton tem presença de Anitta, Beyoncé e Rihanna

Produtor e estilista de 50 anos apresentou suas peças em Paris para muitas celebridades

JULIEN DE ROSA / AFP Pharrell estreou coleção pela Louis Vuitton em desfile em Paris



Nesta terça-feira, 20, o cantor e produtor Pharrell Williams estreou sua primeira coleção para a Louis Vuitton em desfile na Pont Neuf de Paris com presenças ilustres na plateia como Anitta, Beyoncé, Jay Z, Rihanna, LeBron James e Zendaya. O estilista de 50 anos investiu no couro e nos ternos de corte impecável, adicionando padrões pixelados e tons militares como o verde, o cáqui e a camuflagem. Os casacos da coleção são mais largos e com corte vertical. As botas imitavam patas de urso. O desfile ainda teve um coral gospel fundado pelo tio de Williams e o pianista chinês Lang Lang, ao lado de uma orquestra. Também estiveram presentes no evento o heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, o ator francês Omar Sy e o jogador de futebol Paul Pogba. O desfile foi transmitido ao vivo. O responsável pelos departamentos de alta-costura e criação contemporânea do Museu do Moda de Paris elogiou as peças de Williams e disse que a coleção será um sucesso. “Pode-se esperar um sucesso comercial, é uma das coleções mais aguardadas da Semana de Moda e um momento realmente muito especial na história da moda. Pharrell Williams tem uma forma extremamente popular de ver a arte e o estilo”, disse.

Beyoncé bem tiazona enquanto orgulhosamente filma Pharrell Williams com seu celular na horizontal. 😂📲 pic.twitter.com/61JQ0r6OXc — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) June 20, 2023

É ELA! Ao lado de #ASAPRocky, #Rihanna roubou a atenção de todos ao chegar para prestigiar o amigo #PharrellWilliams no evento, que aconteceu nesta terça (20). Quem amou? 📹: @VogueFrance pic.twitter.com/9lB2BThfRY — POPline 🎧 (@POPline) June 20, 2023

Jaden e Willow Smith também foram prestigiar Pharrell Williams em sua primeira coleção da #LouisVuittonpic.twitter.com/pKUWiDwXSo — PLΔNΣT RΔP (@PlantRap) June 20, 2023

Lewis Hamilton e Pierre Gasly (acompanhado pela namorada) hoje no desfile da Louis Vuitton em Paris. O desfile marca o início da nova era de Pharrell Williams como diretor criativo da marca! #LVMenSS24 pic.twitter.com/5ZokrZbD78 — desacelerando.f1 🏁 (@desacelerandof1) June 20, 2023

*Com informações da AFP