Após dez anos de canal, Kéfera se despede do Youtube

A atriz e influenciadora publicou o último do canal ‘5incoMinutos’ e é um dos assuntos mais comentados do Twitter deste sábado (25)

Reprodução / Internet Kéfera Buchmann divulgou vídeo de 10 anos do canal e anunciou sua despedida do Youtube



A influenciadora digital e atriz Kéfera Buchmann publicou o último vídeo em seu canal “5incoMinutos”, no Youtube. Ao anunciar o fim de suas aparições no canal, Kéfera afirmou que “as pessoas nunca estavam satisfeitas, sempre queriam a Kéfera de antes e isso começou a me fazer mal”. Pouco após publicar o vídeo na tarde deste sábado (25), a atriz entrou para os assuntos mais comentados do Twitter.

Emocionada, a influenciadora relembrou suas conquistas na plataforma e na vida profissional, agradeceu aos fãs e falou sobre as cobranças que recebia. “Nunca diga nunca, vai que um dia eu resolvo voltar e reinventar meu conteúdo no Youtube, mas por enquanto não tenho vontade. Agora eu fico mais em paz comigo”, disse. No Twitter, os fãs relembraram momentos do canal e manifestaram apoio à decisão da atriz.

você começou e encerrou sua jornada da maneira mais linda se fazer. não importa o que você faça, em qual rede social esteja, nós vamos SEMPRE estar do seu lado, te apoiando e enviando amor como sempre fizemos. orgulho de você! @Kefera ♥️ eu te amo. #AlemDosCinco pic.twitter.com/dcxSrvsdY5 — Paulo Lima (@paulolimars) July 25, 2020

Confira o vídeo: