Fãs criam vídeo com dicas de maternidade para Katy Perry

Cantora espera sua primeira filha com o ator Orlando Bloom. Anúncio da gravidez aconteceu com o lançamento do videoclipe de ‘Never Worn White’

Desde o lançamento do videoclipe de ‘Never Worn White’, a gravidez de Katy Perry – que espera a primeira filha com o ator Orlando Bloom – vem sendo acompanhada por milhões de pessoas online. Para marcar o momento, e chamar a atenção da popstar, os fãs brasileiros da cantora organizaram um vídeo com dicas essenciais para criar uma criança.

Na produção, admiradores de todo o país se mobilizaram para ‘ensinar’ a cantora a tratar um bebê em diferentes situações. A lista foi construída baseada nos conselhos de uma fã que também é nutricionista.

“Acompanhamos a Katy há muitos anos e sempre soubemos que ser mãe era um grande sonho. Para não deixar isso passar em branco, arrumamos um jeito de nos fazer presente nesse momento tão especial da vida dela.”, contou Felipe Ferreira, um dos idealizadores do projeto.

Segundo ele, o grupo estava cansado de sempre chamar a atenção da cantora da mesma maneira e resolveram inovar dessa vez. “Nosso objetivo é sempre demonstrar carinho pra ela de diferentes formas e retribuir todo trabalho árduo de tantos anos que muitas vezes nos ajudou em momentos que precisamos.”, explicou.

Para Viviane Mendes, também responsável pela organização e produção do vídeo, a homenagem é resultado de uma vida inteira de dedicação e admiração pela cantora. “Eu comecei a ser fã em 2009 porque ‘Thinking Of You’ era trilha sonora daquela novela “caminho das índias”, e desde então eu sempre acompanho ela em tudo, toda performance que ela faz eu choro, como se fosse a primeira que eu estivesse assistido, eu a amo muito e quero transmitir isso no nosso projeto!”, contou.

Amor que ultrapassa anos

O relacionamento de Katy Perry com os fãs é especial. No Brasil, a cantora está constantemente entre os nomes mais reproduzidos nas rádios e plataformas de streaming e é um verdadeiro fenômeno quando o assunto é a venda de ingressos para shows. E todo esse carinho é correspondido!

A cantora vive mandando recados para os fãs, produzindo conteúdo personalizado para seus apoiadores por aqui, e chegou até a participar de uma videochamada com o brasileiros durante o lançamento de ‘Daisies’, seu single mais recente.

Patrick Ribeiro foi um dos sortudos chamados para conhecer a cantora pessoalmente nos bastidores de sua última turnê pelo Brasil, em março de 2018. Segundo ele, a admiração por Katy Perry não ficou apenas na internet e invadiu sua vida pessoal. “Até o meu TCC da faculdade foi sobre Katy Perry.”, contou. “Conhecer ela foi um grande sonho realizado. Sentir aquela energia de perto superou minhas expectativas.”, completou.

I CAN NOT BREATHE @KATYPERRY I LOVE U ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/L0wtVarVAs — Aphrodite (@umakatyperry) March 18, 2018

Uma das maiores demonstrações do envolvimento de Perry com os fãs brasileiros é o lyric video de ‘Swish Swish’, uma das principais faixas de seu mais recente álbum de estúdio, ‘Witness’. A produção é estrelada por ninguém menos que Gretchen e caiu no gosto dos fãs e, atualmente, se aproxima da marca de 90 milhões de plays.

