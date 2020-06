‘Fiquei com edema nas cordas vocais’, diz Dinho Ouro Preto após Covid-19

Reprodução/Instagram Cantor testou positivo para doença em março e já está recuperado



O cantor Dinho Ouro Preto ficou com lesões nas cordas vocais após ter contraído o novo coronavírus. Ele falou sobre o assunto durante uma live de Dia dos Namorados com Zélia Duncan.

“Fiquei com edema nas cordas vocais e ainda estou me recuperando. Estou fazendo exercícios diários e foi dito para eu não falar. Que eu devia cantar, e falar menos. O que é uma coisa difícil para mim porque eu falo pra caraca”, descontraiu.

Dinho ainda disse que teve sorte por não precisar ficar em hospital. “Me considero vitorioso só por ter vencido o vírus sem ser hospitalizado. Não é uma brincadeira, é sério. Usem máscara e evitem aglomerações se puderem”, aconselhou.

No final de março, o artista testou positivo para o coronavírus e compartilhou nas redes sociais a evolução da doença. O que eu tô sentindo me lembra a dengue que eu tive alguns anos atrás. Dor no corpo, febre (no meu caso de no máximo 38,5) náusea e frio. Não tive tosse ou dor de garganta, o que quer dizer que varia bastante de pessoa pra pessoa”, escreveu Dinho na época.

