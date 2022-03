Diretor de ‘Pantera Negra’ é algemado em banco ao tentar sacar dinheiro da própria conta

Ryan Coogler solicitou a quantia de US$ 12 mil a atendente da agência, que chamou a polícia achando que ele era um assaltante

Reprodução/YouTube/CBS Ryan Coogler. diretor de 'Pantera Negra', lamentou o ocorrido no banco



Ryan Coogler, diretor do filme da Marvel “Pantera Negra”, passou por uma situação embaraçosa ao tentar sacar dinheiro da sua própria conta em um banco nos Estados Unidos. Ao solicitar a retirada de um alto valor, uma atendente do Bank of America desconfiou que o cineasta era um assaltante e chamou a polícia. Segundo o relatório do Departamento de Polícia de Atlanta, divulgado pelo TMZ, Ryan foi até o banco em janeiro deste ano para realizar o saque usando óculos escuros e a máscara facial que foi adotada na pandemia e, ao chegar na boca do caixa, entregou um recibo de retirada que estava escrito no verso: “Eu gostaria de sacar US$ 12.000 em dinheiro da minha conta corrente. Por favor, faça a contagem de dinheiro em outro lugar. Eu gostaria de ser discreto”.

A atendente achou o bilhete suspeito e, desconfiando de uma tentativa de assalto, deu um jeito de acionar a polícia. Quando as autoridades chegaram, eles abordaram duas pessoas que estavam esperando o diretor do lado de fora do banco e depois entraram na agência e algemaram Ryan. Após uma breve investigação, a polícia notou que tudo não passou de um equívoco da funcionária do banco, que foi descrita no relatório policial como uma mulher negra que estava grávida. O diretor disse ao TMZ que “essa situação nunca deveria ter acontecido”, mas ressaltou que o Bank of America o apoiou e eles seguiram em frente. De acordo com o The New York Times, Ryan informou à polícia que foi sacar o dinheiro para pagar um assistente médico que trabalhava para sua família e que pediu discrição por se tratar de um alto valor. Em nota enviada à Variety, um porta-voz do Bank of America pediu desculpas ao diretor de “Pantera Negra” e disse que a empresa “lamenta profundamente que este incidente tenha ocorrido”.