Duda Freire, melhor amiga de Virginia, quebra silêncio e fala sobre prisão do pai

Reprodução/Instagram/@dudafreiret Influenciadora Duda Freire



A influenciadora digital Duda Freire, que é melhor amiga de Virginia Fonseca, quebrou o silêncio nesta sexta-feira (27), e comentou sobre a prisão do seu pai, Dyogo Hilario Tocafundo. Em uma publicação feita no Instagram, ela pediu respeito e que as pessoas parem de atacá-la, já que ela não tem nenhuma relação com o que aconteceu com o pai. “Lamento muito a situação envolvendo meu pai e, como filha, me solidarizo com o momento difícil que ele está vivendo. Ainda assim, preciso deixar claro que as decisões e atitudes dele são de responsabilidade exclusivamente dele”, escreveu.

Segundo a influenciadora, ela não tem convivência com o pai por “questões familiares”. “Sempre confiei e continuo confiando na Justiça, que é o caminho correto para apurar os fatos e esclarecer tudo dentro da lei”, disse. “Peço com respeito que parem os ataques, os julgamento e as associações injustas. Não é correto que eu seja responsabilizada ou atacada por escolhas que não são minhas”, acrescentou.

Dyogo Hilario Tocafundo foi detido em Goiânia pelo crime de tráfico de drogas.

Quem é Duda Freire?

Nascida em Goiânia, Duda Freire tem 20 anos e ganhou notoriedade nas redes sociais após começar a compartilhar conteúdos ligados ao universo fitness, moda e beleza e por sua amizade com Virgínia Fonseca, com quem frequentemente viaja e frequenta a casa da influenciadora. Duda Freire atualmente com mais aproximadamente três milhões de seguidores e neste ano marcou presença no desfile da Acadêmicos do Grande Rio, mesma escola em que Virgínia estreou como rainha de bateria.