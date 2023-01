Duda Reis fala de novos trabalhos, vida amorosa e redes sociais: ‘Hoje sou mais reclusa’

Atriz concluiu as gravações do terror ‘Apanhador de Almas’ e se prepara da apresentar ‘A Paixão de Cristo’ em teatro a céu aberto

Vivendo uma nova fase profissional e pessoal, a atriz Duda Reis encerrou as gravações do filme “Apanhador de Almas”, terror nacional que estrela ao lado de nomes como Klara Castanho e Ângela Dippe. “Foi uma experiência única. Filme de terror tem outra energia, uma energia mais densa, que você precisa trabalhar. Todo mundo é feito de luz e sombras e essas energias a gente realmente tem, só precisa procurar”, comentou a atriz em entrevista à Jovem Pan. Dirigido por Fernando Alonso e Nelson Botter Jr., o longa acompanha quatro garotas que se conhecem virtualmente em um grupo de estudos de bruxaria e decidem se encontrar na vida real para participar de um ritual na casa de uma famosa bruxa. Esse ritual, no entanto, sai do controle e elas ficam presas em uma espécie de limbo dimensional. É quando surge o Apanhador de Almas, criatura que propõe um jogo no qual apenas uma sairá com vida.

“Sou meio medrosa e tive medo quando vi o ator caracterizado como a criatura, foi realmente muito assustador. Mas de resto, foi muito divertido, o elenco é maravilhoso e o clima era muito leve, então balanceava muito”, comentou a artista, que dá vida a Olivia. “Quem vê de fora, acha que ela não tem profundidade, mas no decorrer do filme você vai vendo que ela tem algumas reações que não vêm do nada, elas existem dentro dela por um motivo. Essa personagem foi um presente. Uma coisa que ouvia muito das minhas colegas de cena nas gravações é que a Olivia é um respiro no filme e, realmente, é uma personagem densa, mas que também tem umas nuances muito gostosas.” O filme será lançado ainda este ano, mas a data exata ainda não foi divulgada. “O público pode esperar uma história incrível, que prende, com diversidade nos personagens e, obviamente, com muitos sustos, muito medo e muito sangue”, disse Duda aos risos.

Desafio ao ar livre

A atriz de 21 anos também se prepara para outro desafio: interpretar Herodíades no espetáculo “A Paixão de Cristo”. As apresentações serão entre os dias 1 e 8 de abril em Recife, Pernambuco. A mega produção acontece ao ar livre e este ano será protagonizada por Klebber Toledo, que será Jesus, e terá também Luiza Tomé como Maria, Eriberto Leão na pele de Pilatos, e Nelson Freitas interpretando Herodes. “Foram horas de caracterização, o local é muito real, outra atmosfera. Parece que você entra em outro universo quando você chega em Nova Jerusalém [teatro a céu aberto em que acontece a apresentação], é uma experiência que só quem vive entende. É a maior produção ao ar livre do mundo. A gente precisa gravar voz e dublar na hora. É surreal a dimensão disso, está sendo desafiador, mas especial”, comentou a artista.

Novo amor e mais reclusão

Duda contou que está cheia de projetos para este ano e, sem dar muitos detalhes, adiantou: “Estou com planos no ramo de empreendedorismo. Vem um novo negócio aí muito bom, logo vocês vão saber o que é. Também vou me dedicar ao audiovisual, vou gravar filmes que já estão encaminhados”. Na vida pessoal, a atriz também está em um ótimo momento. Ela namora atualmente com o cabeleireiro e empresário Eduardo Nunes e definiu o relacionamento como absolutamente diferente de todas as suas experiências amorosas anteriores. “O que eu falo é o que realmente é, [agora] eu tenho o amor da minha vida, achei a pessoa com quem eu vou casar, não tenho dúvida alguma”, afirmou. Duda, que já teve sua vida pessoal extremamente exposta após seu conflituoso término com o cantor Nego do Borel, disse que depois de tudo que viveu nos últimos anos lida de forma diferente com as redes sociais. “Hoje sou uma pessoa muito mais reclusa. A lição que tirei disso tudo é que as pessoas vão ouvir o que elas querem, independente da verdade, então não devemos agradar a ninguém, só a nós”, finalizou.