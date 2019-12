Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, comemora última sessão de quimioterapia

Filho de Roberto Carlos foi diagnosticado com câncer no pâncreas em março

Reprodução/Instagram Dudu Braga é filho do cantor Roberto Carlos



Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, postou em seu Instagram nesta terça-feira (31) um vídeo comemorando sua última sessão de quimioterapia. O músico foi diagnosticado com um câncer de pâncreas em março, mas a doença só veio a público em outubro.

“Esse foi meu último dia de quimioterapia. Só uma palavra pode definir esse momento com essa equipe maravilhosa da oncologia do hospital Albert Einstein. Gratidão!”, escreveu Dudu, que ainda aproveitou o último dia do ano para desejar “feliz 2020 para todo mundo”.

No vídeo, Dudu chega a cantar um trecho de uma música de seu pai para a equipe do local: “Como é grande o meu amor por vocês!”, diz.

Veja a postagem feita por Dudu Braga abaixo:

