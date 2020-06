Ex-RBD Dulce Maria está grávida de primeiro filho: ‘Grande bênção’

Reprodução/Instagram Cantora mexicana compartilhou teste positivo da gravidez nas redes sociais



A atriz mexicana Dulce Maria, que ficou conhecida por viver Roberta na novela “Rebelde” e integrar a banda RBD, anunciou na segunda-feira (8) que está grávida de seu primeiro filho.

Com uma foto no Instagram ao lado do marido, Pablo Alvaréz, Dulce dividiu a notícia e o resultado positivo do teste de gravidez com os fãs;

“Em meio a tanto caos e incerteza no mundo, queremos compartilhar uma notícia que nos trará amor, felicidade e gratidão. O milagre da vida sempre encontra o caminho para se expressar. Sim! Estou grávida! Seremos papais”, celebrou.

“Estamos imensamente felizes, iniciando uma nova etapa e esperando com todo o nosso amor pelo nosso bebê! Apesar de as circunstâncias serem complicadas para todos por essa pandemia, confiamos que os tempos de Deus são perfeitos. Grande bênção que está mudando nossas vidas”, completou.

Dulce e Pablo estão juntos há quatro anos. Anahí, outra ex-integrando do RBD, também