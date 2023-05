Ed Sheeran nega que esnobou a família real e revela por que não cantou na coroação

Cantor esclareceu os rumores de que negou se apresentar no evento que oficializou Charles III como rei

Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ed Sheeran disse que não foi convidado para participar da coroação do rei Charles III



O cantor Ed Sheeran esclareceu os boatos de que recusou o convite para se apresentar na coroação do rei Charles III, que aconteceu no último sábado, 6. “Quero esclarecer uma coisa, porque saiu muita coisa na imprensa que recusei ir à coroação e ninguém nunca me perguntou”, disse o artista à SiriusXM. O cantor britânico, que recentemente venceu na Justiça uma ação na qual foi acusado de plágio, explicou que “não foi convidado” para se apresentar ou participar da cerimônia. Ed enfatizou que o Palácio de Buckingham não entrou em contato com ele, portanto ele não recusou nenhum convite. Na visão do dono do hit Shape of You, esses rumores ganharam força após muitas pessoas julgarem “aleatório” o convite feito aos americanos Katy Perry e Lionel Richie para se apresentar na coroação. Mesmo de longe, Ed falou que acompanharia os rituais da família britânica, pois considera um momento histórico, no entanto, ele teve um fim de semana agitado. No sábado, Ed fez um show nos Estados Unidos e, no domingo, 7, esteve no “American Idol”, reality musical no qual é jurado. De acordo com o Mirror, vários artistas teriam recusado se apresentar na coroação de Charles III, incluindo nomes de peso como Elton John, Spice Girls, Adele, Harry Styles, Robbie Williams.