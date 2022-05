Ed Sheeran pagou despesas médicas de Tom Parker, ex-The Wanted que morreu de câncer

Parker escreveu um livro de memórias, que será lançado em julho, e revela a história de amizade

Ambos da Inglaterra, Ed e Tom se conheciam há 10 anos



Tom Parker, ex-vocalista da banda The Wanted que faleceu em março após diagnóstico de um glioblastoma avançado aos 33 anos, revelou em um livro de memórias que o cantor Ed Sheeran ajudou a pagar seu tratamento médico particular contra o câncer no cérebro. Em seus escritos, Tom afirma que Ed o procurou pouco depois de seu diagnóstico, em outubro de 2020, e se ofereceu para ajudar. Nas palavras do ex-vocalista, Ed é ‘um homem especial’ e sua contribuição significou o mundo para ele e sua esposa Kelsey. “Eu nunca disse isso publicamente antes (e ele provavelmente ficará bravo por eu estar fazendo isso agora), mas Ed é um homem muito especial – ele até ajudou com minhas contas médicas quando procurava outras opções de tratamento e fazia imunoterapia particular. Ele não precisava fazer nada disso, mas minha esposa Kelsey e eu somos muito gratos a ele por seu apoio, isso significou o mundo”, diz parte do seu livro ‘Hope‘, divulgado pelo The Sun. As memórias de Tom será lançado em julho. Ele e Ed se conheceram quando o The Wanted estava em ascensão, em 2010.