Efeito Sydney Sweeney: campanha com atriz impulsiona ações de marca de jeans

Reprodução/YouTube/American Eagle A atriz Sydney Sweeney é a protagonista da campanha da marca de jeans American Eagle



A atriz Sydney Sweeney, conhecida por seus papéis nas séries Euphoria e The White Lotus, provocou um salto expressivo nas ações da varejista americana American Eagle após estrelar a nova campanha de outono da marca. A ação publicitária viralizou nas redes sociais e reacendeu discussões sobre o poder das celebridades de transformar empresas em “ações meme” — papéis que se valorizam com o entusiasmo do público, independentemente dos fundamentos financeiros.

Com o slogan “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, a campanha destacou uma coleção limitada de jeans, incluindo uma jaqueta inspirada no estilo da atriz e um modelo com uma borboleta no bolso. Parte das vendas será revertida para a Crisis Text Line, organização de apoio à saúde mental. Segundo a empresa, a ideia é destacar o “jeans que define tendências, que lidera e nunca segue”.

O impacto no mercado foi imediato. As ações da American Eagle subiram 4,2% nesta quinta-feira (24) na Bolsa de Nova York, acumulando uma alta de 13,7% em três dias. Em alguns momentos, os papéis chegaram a disparar 14% e atingiram valorização de US$ 300 milhões, levando o valor de mercado da empresa de volta à casa dos US$ 2 bilhões. Parte do movimento foi impulsionada por menções entusiasmadas no fórum WallStreetBets, no Reddit, conhecido por impulsionar papéis como GameStop e AMC.

Apesar da valorização recente, a empresa acumula queda de cerca de 30% no ano e atravessou um primeiro trimestre fiscal desafiador. Entre março e maio, a American Eagle teve prejuízo líquido ajustado de US$ 51,8 milhões e queda de 5% na receita. Ainda assim, o otimismo com a nova campanha animou analistas e investidores. A expectativa é de que o “efeito Sydney Sweeney” gere entre US$ 10 milhões e US$ 20 milhões em vendas adicionais já neste trimestre. A própria companhia projeta lucro operacional entre US$ 40 milhões e US$ 45 milhões para o segundo trimestre, embora mantenha o guidance do ano sob revisão.

Além da campanha com Sweeney, a American Eagle aposta em ações de marketing digital, como filtros de realidade aumentada no Snapchat, testes virtuais de roupas e uma presença inédita na Sphere de Las Vegas, com telas 3D interativas. O desempenho da marca nos próximos meses poderá indicar se a combinação entre celebridades e redes sociais é apenas um impulso de curto prazo ou uma estratégia sustentável para alavancar vendas em um setor ainda pressionado por margens apertadas e demanda instável.

Assista à campanha com Sydney Sweeney

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA