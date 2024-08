Eliana, Celso Portiolli e Carlos Alberto de Nóbrega prestam homenagem para Silvio Santos

Apresentador morreu neste sábado (17) em decorrência de e broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1)

LSO JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Silvio Santos durante a entrega do Troféu Imprensa, nos estúdios da emissora de televisão SBT, em Osasco, na Grande São Paulo



A notícia da morte de Silvio Santos pegou todos de surpresa na manhã deste sábado (17). O apresentador, internado desde o dia 1º de agosto, morreu em decorrência de e broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). Após a confirmação da morte pelas redes sociais do SBT, amigos e companheiros de trabalham usaram as redes sociais para lamentar a morte do lendário comunicador e prestar homenagem. Eliana, que recentemente trocou de emissora, publicou: “É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre”. Celso Portiolli disse que Silvio revolucionou ou a televisão. “Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande”, escreveu. Carlos Alberto de Nóbrega, que era amigo de Silvio há 70 anos, agradeceu o amigo pelos anos de amizade de disse que a “saudade será eterna”.

Ratinho, também deixou o seu carinho: Silvio Santos, ou melhor, Senor Abravanel, foi mais do que um patrão para mim. Ele foi um amigo, um mentor e uma inspiração. Um homem que, com seu carisma e talento, conquistou o Brasil e transformou a vida de muitos, inclusive a minha”, escreveu. A atriz Maisa, que começou novinha nas telinhas do SBT, também se pronunciou. “Silvio deu asas pro meu sonho, que era apresentar um programa de TV. Com o Silvio eu me sentia livre para ser como eu não era em nenhum outro lugar, aprendi a valorizar a plateia, respeitar o público e a fluir com espontaneidade”, escreveu. Não foram só colegas de profissão que escreveram palavras para Silvio. Fátima Bernardes e Ana Maria Braga também lamentaram a morte do apresentador. “Não cheguei a conhecê-lo, mas era como se conhecesse. Tinha o dom de falar com o público. De se fazer íntimo”, escreveu Fátima. “Hoje a TV volta a ficar em preto e branco. Um dia em que perdemos a cor e a alegria”, escreveu Ana Maria Braga. Confira as homenagens para Silvio Santos.

