Eliezer explica por que se recusa a colocar seu sobrenome em filha com Viih Tube

Reprodução/Instagram/eliezer Filha de Viih Tube e Eliezer vai se chamar Lua Di Felice



O ex-BBB Eliezer explicou nesta terça-feira, 7, por que não quer colocar seu sobrenome na filha que espera com a influenciadora e também ex-BBB Viih Tube. “Gente, vi que vocês questionaram bastante sobre eu não colocar meu sobrenome na Lua, mas fiquem em paz, essa foi uma decisão que partiu de mim. A Viih até insistiu que eu colocasse”, afirmou Eli nos stories do Instagram. Na visão do pai de primeira viagem, o sobrenome dele afetaria a beleza do nome completo da sua filha. “O nome dela será Lua Di Felice, que significa Lua de Felicidade, o meu sobrenome no meio ia ‘cortar’ e no final o ‘de felicidade ou di felice’ ia virar coadjuvante já que a regra é sempre [usar] o primeiro e o último nome. E é isso”, pontuou o ex-participante do “BBB 22”. “Para mim, o nome é lindo e forte do jeito que está e eu sou total desapegado de ‘ahh, mas não tem meu nome’.” O designer e empresário se chama Eliezer do Carmo Neto. O relacionamento com Viih, que participou do “BBB 21”, foi oficializado em agosto do ano passado, quando Eli a pediu em namoro. Em setembro, o casal anunciou a gravidez. Ainda na barriga, Lua já possui um perfil no Instagram com mais 1,2 milhão de seguidores.